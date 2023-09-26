Главаря ОПГ приговорили к 25 годам колонии за ликвидацию другого авторитета

В Москве суд приговорил главу ОПГ Саляхова к 25 годам за ликвидацию Исрафилова

Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам колонии строгого режима главаря организованной преступной группировки (ОПГ) «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в организации ликвидации другого криминального авторитета Айдара Исрафилова в 1999 году. За это суд назначил ему 12,5 года колонии. По совокупности преступлений и путем частичного сложения назначенных ранее наказаний он осужден на 25 лет. Саляхов свою вину признал. Его дело было рассмотрено в особом порядке и без исследования доказательств.

В ходе следствия главарь ОПГ дал показания на бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова. По словам осужденного, Гафуров также входил в «29-й комплекс» и был инициатором ликвидации криминального авторитета. Дело бывшего ректора также рассматривается в Савеловском суде Москвы. Гафуров вину не признает.

В 2006 году Верховный суд Татарстана признал виновными Саляхова и 30 его подручных в десяти покушениях, похищениях и вымогательствах. Все они получили длительные сроки.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших и жестоких преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны.