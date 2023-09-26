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16:47, 26 сентября 2023Наука и техника

Получен первый спектральный анализ планеты TRAPPIST-1 b

Впервые изучена атмосфера ближайшей к звезде TRAPPIST-1 b экзопланеты

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Сотрудники НАСА совместно с учеными Мичиганского университета получили первый спектральный анализ планеты TRAPPIST-1 b, которая находится ближе всего к своей родительской звезде. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Звездная система TRAPPIST-1, состоящая из семи планет размером с Землю, располагается в сорока световых годах от Солнечной системы. В новой работе авторы сосредоточились на изучении ближайшей к звезде планеты TRAPPIST-1 b, которая находится не в обитаемой зоне. Команда изучила атмосферу планеты, а также влияние светила на наблюдения экзопланет в обитаемой зоне холодных звезд. Это удалось сделать благодаря космическому телескопу имени Джеймса Уэбба (JWST) и методу инфракрасной спектроскопии.

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Авторы не выявили признаков атмосферы вокруг TRAPPIST-1 b. Это говорит о том, что планета может обладать преимущественно скалистой поверхностью, либо имеет облака высоко в атмосфере, либо содержит в атмосфере очень тяжелую молекулу, такую как двуокись углерода, что мешает зафиксировать наличие атмосферы.

Сложность исследования состояла в том, что звезда создает помехи в инфракрасном спектре TRAPPIST-1 b и, вероятно, в других планетах системы. Активность светила может испускать сигналы, вводящие в заблуждение. Таким образом, астрономы могут подумать, что обнаружили определенную молекулу в атмосфере экзопланеты, которая на самом деле отсутствует. В конечном итоге они пришли к тому, что полученные данные о TRAPPIST-1 b соответствуют именно звездному загрязнению. Однако это не свидетельствует о наличии выраженной атмосферы на планете.

Открытие имеет большое значение для дальнейших наблюдений за планетами в обитаемой зоне — TRAPPIST-1 d, e и f. Потенциально они могут быть пригодны для жизни вне Солнечной системы, а также там, возможно, может существовать вода.

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    Елена Апазиди
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