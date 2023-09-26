Украина представила Вышеградской группе план по регулированию экспорта зерновых

Киев представил Вышеградской группе свой план по регулированию экспорта зерновых

Украина представила Вышеградской группе (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) план по регулированию экспорта зерновых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

«Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии», — указали в министерстве.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский настаивает, что киевский механизм согласования каждой экспортной партии учитывает интересы всех сторон. По его словам, Украина уже направила предложение соседям, но получила ответ только от Румынии.

Ранее стало известно, что Киев рискует потерять 230 миллионов долларов из-за эмбарго Польши, Венгрии и Словакии на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию с Украины. Финансовые потери страны из-за запрета на ввоз продукции в Восточную Европу будет почти равен квартальному доходу Украины от транзита газа.