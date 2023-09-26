Министр обороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США

Глава Минобороны Украины Умеров: надеемся, скоро увидим результаты визита в США

Власти Украины надеются, что «скоро увидят результаты» недавней поездки делегации страны в США. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в интервью CNN.

«У нас только что был успешный визит в США», — прокомментировал Умеров, отвечая на вопрос, получит ли Киев дальнобойные ракеты ATACMS от Вашингтона.

Помимо этого, глава Минобороны заявил о приоритете Киева локализовать «как можно больше» производства вооружений в стране. Он отметил, что уволил бывших заместителей министра, чтобы ведомство «отвечало новым вызовам» и целям.

Ранее Рустем Умеров обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином гарантии безопасности страны. Уточняется, что также чиновники обсудили насущные потребности Украины на фронте.