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09:50, 20 сентября 2023Бывший СССР

Главы Минобороны Украины и США обсудили гарантии безопасности

Глава Минобороны Украины Умеров обсудил с коллегой из США гарантии безопасности

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином гарантии безопасности страны. Об этом глава Минобороны республики сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Провел предметные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили насущные потребности Украины на фронте, а также гарантии безопасности нашего государства», — сказано в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили проблемы безопасности и работу зернового коридора. Главы государств также собрались начать переговоры о двусторонних гарантиях безопасности.

27 августа украинский лидер сообщил о планах провести переговоры о присоединении новых стран к гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, он планирует принять участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    Кристина Есикова
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