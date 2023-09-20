Главы Минобороны Украины и США обсудили гарантии безопасности

Глава Минобороны Украины Умеров обсудил с коллегой из США гарантии безопасности

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с коллегой из США Ллойдом Остином гарантии безопасности страны. Об этом глава Минобороны республики сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Провел предметные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили насущные потребности Украины на фронте, а также гарантии безопасности нашего государства», — сказано в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили проблемы безопасности и работу зернового коридора. Главы государств также собрались начать переговоры о двусторонних гарантиях безопасности.

27 августа украинский лидер сообщил о планах провести переговоры о присоединении новых стран к гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, он планирует принять участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.