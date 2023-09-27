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10:25, 27 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан назвал число погибших в ходе операции в Карабахе военных

Азербайджан раскрыл потери во время боев в Карабахе: погибли 192 военных

Фото: Maxar Technologies / Reuters

В ходе операции Вооруженных сил Азербайджана на территории Нагорного Карабаха погибло 192 военных республики. Такую цифру назвал Минздрав страны, передает ТАСС.

По данным ведомства, 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 — МВД республики. В министерстве также сообщили, что ранения получили 511 военнослужащих.

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.

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    Алевтина Запольская
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