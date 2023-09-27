MWM: новые танки Abrams на Украине могут эксплуатировать иностранные экипажи

Новые поставленные США танки Abrams на Украине могут эксплуатировать иностранные экипажи. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Одна из заметных неопределенностей в отношении эксплуатации танков Abrams в Украине заключается в том, какой персонал будет эксплуатировать эти танки и какова роль в этом американских или других подрядчиков НАТО, что стало особенно важным вопросом после недавних сообщений о том, что немецкий и другой западный персонал эксплуатирует танки», — говорится в материале.

Отмечается, что это позволило избежать трудоемкого обучения, поскольку иностранные экипажи также могут управлять сложными системами, которые были поставлены значительно быстрее, чем потребовалось бы для обучения украинских военных.

Ранее издание сообщило, что западные державы могут изменить объем помощи Киеву из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авторы также отмечают, что ВСУ сталкиваются с истощением своих сил.