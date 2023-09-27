МИД России указал на отработку США действий по переброске запрещенных ракет

Захарова: США начали отработку действий по переброске запрещенных РСМД ракет

США начали отработку действий по переброске ракет, запрещенных Договором о размещении американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД). На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит предпосылок для переговоров по ракетам с США. По его словам, речи о каких-либо переговорах с Вашингтоном насчет укрепления стратегической стабильности или сокращения числа ракет в текущих условиях быть не может.