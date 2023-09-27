Бывший дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продадут в США

Бывший дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продадут в Калифорнии за $85 млн

Дом, который в прошлом арендовали актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, выставили на продажу. Стоимость бывшего жилья пары оценивается в 85 миллионов долларов (8,2 миллиарда рублей), сообщает Wall Street Journal.

Объект располагается в калифорнийском городе Беверли-Хиллз. Аффлек и Лопес снимали недвижимость в мае 2023 года. До этого дом принадлежал актеру Дэнни Де Вито и его супруге Рее Перлман, которые приобрели его в 2015-м за 61 миллион долларов.

Площадь жилья составляет около 2,9 тысячи квадратных метров. Внутри 12 спален, игровая комната, бар с бильярдным столом и винный погреб. Помимо основного здания, на участке есть большой бассейн и отдельный коттедж. Особняк был построен в 1930 году, однако не сохранил свой изначальный вид после масштабной перестройки.

В июне стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес после долгих поисков подходящего жилья купили новый дом. Звезды выбрали особняк в Беверли-Хиллз. Актер и певица заплатили за недвижимость около 60,9 миллиона долларов.