МО: бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении

Разведчики и артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России засекли подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающих очередную попытку контрнаступления на южном фланге артемовского направления. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Разведка оперативно передала координаты на командный пункт, и артиллерия уничтожила личный состав всех групп противника, пытающихся спастись бегством в лесопосадке в своем тыловом районе, а также технику украинских бойцов.

Ранее в МО России заявили, что с 17 по 23 сентября российские военные нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по базам ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.