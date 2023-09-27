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14:26, 27 сентября 2023Бывший СССР

Украина попросила у Запада оружие для атак на заводы в Иране

Киев попросил у Запада оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Украина попросила у Запада оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на документ, которые Киев передал представителям стран G7 в августе.

Согласно данным, Украина предложила наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в республиках, а также «по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации». В Киеве уверены, что Москва использует дроны из Ирана и Сирии в ходе специальной военной операции (СВО).

Также украинская сторона утверждает, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 обнаружено в общей сложности более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления властей США о том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые в дальнейшем используются в зоне СВО. Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют под собой никаких фактов. Лавров также отметил, что никакие доказательства по данному вопросу не были предъявлены. Кроме того, напомнил глава российского МИД, иранская сторона неоднократно просила предоставить доказательства в связи с обвинениями в подобных поставках.

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    Алевтина Запольская
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