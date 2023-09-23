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21:40, 23 сентября 2023Мир

Лавров ответил на заявления США об иранских дронах в зоне СВО на Украине

Лавров: заявления США об иранских дронах на Украине не имеют под собой фактов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления властей США о том, что Иран якобы поставляет беспилотники России, которые в дальнейшем используются в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют под собой никаких фактов. Лавров также отметил, что никакие доказательства по данному вопросу не были предъявлены. Кроме того, напомнил глава российского МИД, иранская сторона также неоднократно просила предоставить доказательства подобных поставок. «Господин [Госсекретарь США Энтони] Блинкен много, с энтузиазмом, с пафосом объявляет о многих вещах», — заявил Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве ничего не известно о соглашении России и Ирана о производстве беспилотников. Информация о сделке ранее появилась в газете The Washington Post. «Я не знаю, откуда взяли эту информацию в The Washington Post. Нужно к ним обращаться», — сказал Песков.

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    Марина Совина
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