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16:34, 27 сентября 2023Экономика

Россиянам назвали самые доступные автомобили

«Autonews.ru»: самым доступным автомобилем в России оказалась Lada Granta

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Самой доступной для россиян оказалась Lada Granta стоимостью от 699,9 до 865,9 тысячи рублей, выяснил корреспондент Autonews.ru.

Рекомендованные цены на седан Granta на официальном сайте начинаются от 699,9 тысячи рублей. При этом в одном из автодилерских центров машину согласились продать за 689 тысяч, а за версию автомобиля с кондиционером попросили 865,9 тысячи.

На втором месте расположилась Lada Niva Legend — самый дешевый внедорожник на отечественном рынке. На сайте производителя рекомендованная цена составляет 829,9 тысячи рублей. В одной из торговых компаний Москвы машина продается за 850 тысяч, также есть цена в 900 тысяч рублей за автомобиль с дополнительным оборудованием.

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На третьем месте по доступности — внедорожник УАЗ «Хантер». Рекомендованная цена на автомобиль составляет 1,39 миллиона рублей, в дилерских центрах его предлагают приобрести за 1,45 миллиона.

Доступными также оказались Lada Vesta NG стоимостью 1,23 миллиона рублей и иранская Saipa Quik, при этом последняя пока не поступила в продажу. По словам менеджера одного из автосалонов, машину можно будет приобрести в конце октября 2023 года за 1,5 миллиона рублей.

В десятку доступных автомобилей вошли внедорожник УАЗ «Патриот» (1,8 миллиона рублей), Peugeot 207i (1,7 миллиона рублей), китайский седан Changan Alsvin (1,75 — 1,89 миллиона рублей), Kia Pegas (1,7 — 1,98 миллиона) и седан Jetta VA3 китайского производства (1,9 миллиона рублей).

Ранее россиян предупредили о сокращении выбора автомобилей из-за изменения правил их ввоза в страну. С 1 октября в Россию будут запрещены «серые» поставки авто тех брендов, которые не прекращали официальные поставки в страну. Эксперты считают, что из продажи могут исчезнуть некоторые модели китайских брендов, официально представленных в стране.

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    Мария Черкасова
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