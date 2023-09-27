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13:29, 27 сентября 2023Экономика

Россиян предупредили о сокращении выбора автомобилей

Дилеры предупредили о сокращении выбора авто в РФ из-за изменения правил ввоза

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Из-за изменения правил ввоза автомобилей в России может сократиться их ассортимент, предупредили отечественные автодилеры в разговоре с агентством «Автостат».

Минпромторг с 1 октября меняет правила параллельного импорта машин и вводит запрет на «серый» ввоз авто тех брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию. Это означает, что машины таких производителей теперь будут представлены только у официальных дилеров.

Как объяснил директор департамента по выкупу компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов, из-за новых правил часть брендов станут недоступны для ввоза большому автомобильному бизнесу, и выбор машин на российском рынке станет меньше. В частности, из продажи могут исчезнуть некоторые модели китайских брендов, официально представленных в России, считает генеральный директор ГК «Башавтоком» Сергей Буранов.

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Однако руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев не считает такие изменения негативными: с российскими рынка пропадут не адаптированные для России модели, и граждане будут защищены от неподходящих для местных условий автомобилей.

Эксперты сходятся во мнении, что правила параллельного импорта автомобилей меняются для защиты интересов китайских производителей. Например, ввезенный по параллельному импорту Geely Monjaro дешевле «официального» на несколько сотен тысяч рублей, поэтому официальные дистрибьюторы много теряют от схем «серого» ввоза, напоминает руководитель отдела параллельного импорта сети дилерских центров «Прагматика» Андрей Чекуров.

Ранее в дилерском холдинге «Автодом» заявили, что россиянам не стоит не ждать появления в стране новых автомобилей по цене менее миллиона рублей. В текущей экономической ситуации это практически невозможно, объяснили там, так как стоимость авто регулярно растет из-за удорожания производства, расходов на комплектующие, нехватки электронной компонентной базы, падения курса рубля. 

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    Софья Ермакова
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