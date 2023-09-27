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12:10, 27 сентября 2023Наука и техника

Выявлена способность бактерий использовать антибиотики для роста

PNAS: ученые выявили способность бактерий использовать антибиотики для роста

Фото: Drew Hays / Unsplash

Ученые Эксетерского университета выявили у определенных бактерий способность использовать антибиотики для роста. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, краткий обзор на которые приводит Phys.org.

В ходе работы авторы изучили колонии E.coli (кишечной палочки). Они заметили, что обработка микроорганизмов антибиотиками, которые нацелены на рибосомы, замедляла рост бактерий, а также увеличивала их продолжительность жизни.

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Ранее считалось, что антибиотики уничтожают бактерии или останавливают их рост. Однако в последнее время у некоторых бактерий наблюдается рост устойчивости к антибактериальным препаратам, поэтому многие из этих лекарств перестают действовать. Тем не менее в данном исследовании был зафиксирован иной механизм.

Оказывается, определенные антибиотики могут облегчить стресс и помочь предотвратить сокращение популяций бактерий из-за нехватки питательных веществ. То есть больше бактерий выживают по сравнению с популяциями без антибиотиков. Команда предположила, что это происходит потому, что антибиотики являются антиоксидантами. То есть они помогают клеткам справляться с некоторыми из отходов, которые они производят по мере роста. Примечательно, что у устойчивых к антибиотикам бактерий, которые тестировали в эксперименте, не было таких преимуществ.

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    Елена Апазиди
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