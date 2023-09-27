В Литве предложили альтернативный способ поставок украинского зерна

Евродепутат Мажилис: Украина может поставлять зерно через порты Балтии

Еврокомиссии стоит рассмотреть возможность экспорта украинского зерна через порты Балтийского моря в качестве альтернативы зерновой сделке, заявил член Европарламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис. Такое предложение депутат высказал в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Парламентарий отметил, что решение России выйти из зерновой сделки наряду с другими факторами спровоцировало глобальную нехватку продовольствия и искусственный рост инфляции.

«Ограничения ЕС на импорт украинской сельскохозяйственной продукции также усугубляют экономические проблемы Украины. Сейчас, спустя почти два месяца после выхода России из соглашения, Еврокомиссия до сих пор не приняла никаких конкретных мер в отношении экспорта украинского зерна», — говорится в обращении евродепутата.

В связи с этим Мажилис спросил у ЕК, какие альтернативные экспортные маршруты и меры она рассматривает для транзита украинского зерна. В частности, он упомянул экспорт через порты Балтийского моря.

Учитывая, что государства-члены [Евросоюза], в частности, страны Балтии, предлагают альтернативные маршруты экспорта зерна, могла бы Еврокомиссия ответить на следующие вопросы: (...) будет ли Комиссия рассматривать возможность экспорта украинского зерна через порты Балтийского моря, учитывая, что порты Балтийского моря обладают значительными мощностями для обработки сельскохозяйственной продукции? Какие конкретные меры могла бы предусмотреть Комиссия в этом отношении? член Европарламента от Литвы Людас Мажилис

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.