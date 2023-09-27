Российская стилистка назвала модными наряды с неожиданным цветовым сочетанием

Стилистка Татьяна Тру: наряды с сочетанием серого и бежевого цветов вошли в моду

Российская стилистка Татьяна Тру назвала наряды с неожиданным цветовым сочетанием, которые вошли в моду осенью 2023 года. Ее комментарий публикует Sakh.online.

Специалистка отметила, что популярность набирают образы с одновременным использованием бежевых и серых предметов гардероба. При этом ранее данная комбинация теплого и холодного оттенков считалась нежелательной. В то же время эксперт посоветовала обращать внимание на одежду природных тонов, например серого, черного, коричневого и хаки, а также изделия цвета металлик.

Кроме того, в текущем сезоне в тренде вещи фасона оверсайз и многослойность. «Также актуален такой стилистический прием, как нарядный низ и базовый свитер. Будет и тепло, и красиво», — добавила собеседница издания.

Ранее в сентябре стилистка Татьяна Тимофеева назвала россиянкам тренды в одежде, которые не выходят из моды. По словам специалистки, популярными по-прежнему остаются прозрачные вещи, мужские рубашки и платья по фигуре.