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10:43, 27 сентября 2023Ценности

Россиянкам назвали не выходящие из моды тренды в одежде

Стилистка Татьяна Тимофеева назвала прозрачные вещи не выходящим из моды трендом

Фото: freestocks / Unsplash

Стилистка Татьяна Тимофеева назвала россиянкам тренды в одежде, которые не выходят из моды. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает более 134 тысяч подписчиков.

По словам специалистки, популярными по-прежнему остаются прозрачные вещи, мужские рубашки и платья по фигуре. «Все, кого триггерит оверсайз, меньше смотрите, что носят другие, и спокойно обтягивайтесь от души! В моде все: от оверсайза до анатомического кроя», — подчеркнула она.

Помимо этого, эксперт обратила внимание на вещи с бахромой и цветами. «Причем не столько цветочный принт на ткани, хотя и он тоже, но больше — цветы из ткани, которые украшают поверхность вещи или являются отдельным аксессуаром. А если хотите носить вещи с бахромой долго-долго, то покупайте базовый крой, а не одежду в стиле бохо, которую сложно сочетать с базовым гардеробом и некуда надеть», — уточнила Тимофеева.

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Среди прочего, инфлюэнсерша посоветовала носить трусы как самостоятельный предмет гардероба, а также прозрачные, акцентные или в тон образу носки и гольфы. В заключение Тимофеева напомнила, что изделия со стразами, пайетками, металлическим декором, блестящими тканями, золотом, серебром и камнями еще долго будут актуальны.

«Если вы хотите именно модничать, то начинайте носить эти тренды прямо сейчас. Не надо ждать, пока модные вещи появятся у всех, как брюки карго в начале этого лета, чтобы выйти из моды в конце этого же лета. Смысл моды в том, чтобы быть первыми», — добавила она.

Ранее в сентябре блогерша назвала удешевляющие внешний вид модные вещи. В первую очередь инфлюэнсерша призвала избегать кожаных брюк с широкими штанинами. Кроме того, девушка посоветовала избавиться от кожаных ботинок на грубой подошве и флисовых курток.

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    Екатерина Ештокина
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