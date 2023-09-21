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13:49, 21 сентября 2023Ценности

Блогерша назвала удешевляющие внешний вид модные вещи

Кадр: @level_blue

Блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала удешевляющие внешний вид модные вещи. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала избегать кожаных брюк с широкими штанинами. «То же касается черных кожаных юбок миди и макси, поскольку большинство из них имеют очень неуклюжий крой», — отметила она.

Кроме того, девушка посоветовала избавиться от кожаных ботинок на грубой подошве и флисовых курток. Она обратила внимание на укороченные оверсайз-пуховики и трикотажные платья. По ее мнению, перечисленные предметы гардероба смотрятся нелепо и не подчеркивают достоинств женской фигуры.

Ранее владелица модного бутика Кейтлин (фамилия неизвестна) назвала устаревшую осеннюю одежду. Блогерша с никнеймом @MommaModa выделила сапоги с высоким голенищем. Вместо них лучше присмотреться к ботфортам-носкам. При этом специалистка отметила, что лучше выбирать подобную обувь в ярких цветах, например фуксии.

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    Мария Винар
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