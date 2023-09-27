Фильму «Брат-3» предсказали провал в кинопрокате

Кинокритик Александр Шпагин предсказал фильму «Брат-3» провал в прокате

Российский киновед и кинокритик Александр Шпагин предсказал фильму «Брат-3», премьера которого назначена на 23 ноября, провал в кинопрокате. Об этом он рассказал в интервью для «Москвы 24».

Шпагин вспомнил, что в 2012 году был выпущен фильм «Бригада: Наследник», основанный на известном криминальном сериале. Однако тогда картина получила отрицательные отзывы критиков и публики.

«Народ очень не любит, когда его откровенно обманывают. Это все равно что взять бренд дорогих духов, налить в них непонятно что и продавать по высокой цене», — заявил критик. Он также предположил, что часть зрителей все же придет в кинотеатры на просмотр ленты режиссера Валерия Переверзева.

Ранее актер Виктор Сухоруков, сыгравший в двух частях фильма постановщика Алексея Балабанова «Брат», раскритиковал третью часть проекта, не связанную с двумя предыдущими. Артист подчеркнул, что уровень новой ленты является «примитивным, пошлым, банальным, наглым и циничным».