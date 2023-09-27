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13:44, 27 сентября 2023Ценности

Бузова дала невысоким девушкам совет по стилю

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская ведущая и певица Ольга Бузова дала невысоким девушкам совет по стилю. Публикация на эту тему появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость записала видео в сторис (на момент написания новости оно было удалено — прим. «Ленты.ру»), в котором предстала в костюме красного цвета, состоящем из жакета с объемным декоративным элементом и брюк с широкими штанинами.

«У нас акцент на пиджаке, поэтому элегантная прическа. Такие брючки-клеш и приталенный пиджак вытягивают очень сильно рост», — отметила артистка.

В июне звездный стилист Ольги Бузовой Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Эксперт рассказал, что в повседневной жизни звезда носит обычные футболки и джинсы. Однако, выходя в свет, она предпочитает удивлять окружающих своими яркими образами. По словам Карстена, Бузова делает это специально.

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    Карина Черных
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