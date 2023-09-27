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11:52, 27 сентября 2023Мир

Лидер канадской оппозиции прокомментировал скандал с ветераном СС

Лидер оппозиции Канады Пуальевр: скандал с эсэсовцем подорвал репутацию страны

Фото: Blair Gable / Reuters

Скандал с чествованием в палате общин Канады ветерана СС Ярослава Хунки подорвал репутацию страны. Об этом заявил лидер оппозиции от Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, передает телеканал CBC.

«Где премьер-министр [Джастин Трюдо]? Почему он скрывается? Репутация нашей страны подорвана. Выйдет ли он и извинится за беспорядок, которому он поспособствовал?» — прокомментировал ситуацию политик.

Он добавил, что произошедшее стало дипломатическим конфузом Оттавы. По его мнению, теперь люди «в кофейнях, спортивных залах, на предприятиях и в конференц-залах по всему миру» обсуждают и читают о произошедшем в Канаде.

Ранее спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с чествованием 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Рота уточнил, что официально покинет свой пост 27 сентября.

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    Максим Габриелян
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