48-летняя Шарлиз Терон появилась на публике в прозрачной юбке

Американская актриса Шарлиз Терон посетила показ Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки были опубликованы на странице бренда в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость появилась на публике в белой рубашке, которая была заправлена в прозрачную юбку-кольчугу длины макси. При этом звезда «Форсажа» дополнила свой внешний вид клатчем и открытыми босоножками.

Фото: Thibault Camus / AP

Визажисты сделали в макияже Терон акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду. А стилисты разделили ее короткие волосы на ровный пробор и зафиксировали их с помощью заколок.

В августе Шарлиз Терон опровергла предположения хейтеров, которые заподозрили ее в изменении черт лица посредством пластической операции. Так знаменитость ответила на комментарии поклонников, которые обвинили ее в сокрытии пережитой подтяжки лица. Телезвезда заявила, что на самом деле ее внешность постоянно меняется в силу возраста.