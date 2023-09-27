С вырубкой лесов начнут бороться искусственным «лешим»

UEA: искусственный леший Curipira поможет спасти леса Бразилии от исчезновения

Бразильские ученые Центра технологий и инноваций Государственного университета Амазонас (UEA) разработали умное устройство Curipira, распознающие нехарактерные для лесов звуки. Оно начнет бороться с нелегальными вырубщиками лесов в Амазонии. Об этом говорится на сайте университета.

Накануне Curipira была представлена бразильским чиновникам. Оно обладает искусственным интеллектом, крепится на деревья и способно распознавать нехарактерные для леса звуки, в том числе шум бензопилы, в радиусе километра. Обнаружив потенциальную угрозу, сенсор передает сигнал по спутниковой связи в центральный пункт.

Разработку, которая должна спасти лес от исчезновения, назвали в честь курупиры — мифического персонажа у коренных народов Южной Америки. Это лесной дух, похожий на лешего у славянских народов. Он преследует губителей леса — браконьеров и лесорубов.

Ранее сообщалось, что вырубка лесов в бразильской Амазонии привела к выбросу 96 миллионов тонн углекислого газа с 2013 по 2021 год. Страна обещала восстановить 12 миллионов гектаров лесов к 2030 году, а также добиться нулевых чистых выбросов углерода к 2050 году.

Леса Бразилии регулярно страдают от «черных лесорубов» — нелегалов, вырубающих леса. Как писало Reuters, за четыре года президентства Жаира Болсонару в стране уничтожили джунгли на площади, превышающей территорию Дании, — на 60 процентов больше, чем за четыре года до его прихода. В конце 2022 года к власти в стране пришел Луис Лула де Силва, который пообещал усилить борьбу с вырубщиками. Начало 2023 года ознаменовалось правительственными рейдами против «черных лесорубов» — в них участвовали сотрудники государственного агентства по охране окружающей среды и вооруженные полицейские.