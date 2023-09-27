Полиция арестовала «куклу Чаки» за угрозы прохожим ножом

Полиция в Мексике арестовала куклу Чаки, которая требовала деньги у прохожих

В Мексике полиция «арестовала» демоническую куклу за угрозы прохожим. Об этом сообщает Mexico News Daily.

В мексиканском городе Монклава, штат Коауила, реплика куклы Чаки из легендарного фильма «Детские игры», запугивала прохожих большим ножом и требовала у них деньги. За выходками куклы стоял некий Карлос Н., которого арестовали вместе с куклой после жалоб жителей города. Мужчине, который был в состоянии наркотического опьянения, предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и создании угрозы для граждан.

Офицеры провели формальную процедуру ареста не только для мужчины, но и для Чаки. На куклу надели наручники, а в участке сделали снимки для регистрации правонарушения.

После появления в прессе фотографий, на которых полицейская держит арестованного Чаки у стены, чиновники сделали женщине выговор за несерьезное отношение к работе.

Чаки — главный антагонист франшизы «Детские игры», созданный Доном Манчини. Чаки стал главным героем восьми кинолент в жанре слэшер и одним из культовых вымышленных злодеев фильмов ужасов. По сюжету, душа маньяка, застреленного полицейским в магазине игрушек, переселяется в тело куклы при помощи магии вуду. Несмотря на желание вернуться в человеческое обличие, Чаки и в обличье куклы продолжает охотиться на ничего не подозревающих людей.

Ранее сообщалось о женщине из Бразилии, которая уличила мужа-куклу в изменах и лишила мужского достоинства. При этом, несмотря на неверность мужа и его финансовую несостоятельность, бразильянка пока не готова расстаться с ним.