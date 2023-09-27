Байден удивил американцев неожиданным признанием

Белый дом: Байден на встрече со спонсорами заявил о желании залезть на дерево

Американский лидер Джо Байден в ходе встречи со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево. Об очередном конфузе политика сообщил пресс-пул Белого дома, пишет РИА Новости.

Байден в пригороде Сан-Франциско выступал на мероприятии по сбору средств. Оно проходило в частной резиденции, куда было допущено лишь несколько журналистов президентского пула.

Свою речь президент произносил во внутреннем дворике. Как пишет журналист пула, Джо Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди дворика, так как не хочет домой. При этом позже репортер уточнил, что не до конца ясно, шутил ли президент Америки.

Ранее сообщалось, что Джо Байден потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Судя по опубликованному видео, хозяин Белого дома споткнулся, но в итоге смог удержаться на ногах и продолжил спуск по ступеням трапа.

Кроме того, журналисты портала Axios объяснили любовь президента США к мягким теннисным ботинкам.

Дело в том, что после падения во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии Военно-воздушных сил США, состоявшейся в июне этого года, Байден стал часто носить упомянутую обувь во избежание новых инцидентов.