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21:08, 26 сентября 2023Мир

Байден смог удержаться на ногах после потери равновесия

Президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь с трапа самолета

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Соответсвующее видео опубликовал американский телеканал WXYZ-TV Detroit.

На кадрах видно, как хозяин Белого дома споткнулся, но в итоге смог удержаться на ногах и продолжил спуск по ступеням трапа.

В начале июня 80-летний Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. До этого американский президент также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.

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    Виктория Кондратьева
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