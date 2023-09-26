Байден смог удержаться на ногах после потери равновесия

Президент США Джо Байден чуть не упал, спускаясь с трапа самолета

Президент США Джо Байден потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Соответсвующее видео опубликовал американский телеканал WXYZ-TV Detroit.

На кадрах видно, как хозяин Белого дома споткнулся, но в итоге смог удержаться на ногах и продолжил спуск по ступеням трапа.

В начале июня 80-летний Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. До этого американский президент также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.