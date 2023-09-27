Названы районы в центре Москвы с дешевыми квартирами для аренды

«Яндекс.Аренда»: снять дешевую квартиру в центре Москвы можно в Таганском районе

Снять дешевую квартиру в центре Москвы получится на востоке ЦАО — в Таганском, Мещанском, Басманном и Красносельском районах. Локации столицы с бюджетными съемными вариантами назвали аналитики «Яндекс.Аренды» в своем обзоре, пишет РБК.

В указанных районах есть студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. По предложению «однушек» в такой ценовой категории лидирует Таганский район — там них приходится 31 процент экспозиции. Второе место занимает Мещанский район (27 процентов), а третье — Басманный (24 процента). Относительно высокая доля такого предложения — 17 процентов — встречается в Красносельском районе, отмечают эксперты. Для сравнения, на Якиманке таких квартир лишь девять процентов, а в Замоскворечье — семь процентов.

Выбор «двушек» в центре за 30-50 тысяч рублей в месяц скромнее. Так, в Красносельском районе на них приходится восемь процентов предложения, в Таганском — семь процентов, в Мещанском — четыре процента, а в Басманном — три процента. В «Яндекс.Аренде» отметили, что отдельные предложения в такой ценовой категории встречаются и в других центральных локациях — например, на Арбате и Якиманке это порядка одного процента экспозиции.

«При этом жилье стоимостью до 30 тысяч рублей можно найти в Замоскворечье и Пресненском районе, однако его доля составляет всего один процент относительно других ценовых сегментов», — уточнили аналитики.

Ранее желающим снять квартиру в Москве посоветовали обращать внимание на округ, где располагается жилье, а также смотреть на его удаленность от станции метро. А также приступать к поиску арендного жилья после сентября — тогда на него снижается спрос.