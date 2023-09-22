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19:08, 22 сентября 2023Среда обитания

Желающим выгодно снять квартиру в Москве дали советы

Риелтор Ручканова: аренда квартир в Москве летом дороже

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При выборе квартиры для съема в Москве важно обращать внимание на округ, где располагается жилье, а также смотреть на его удаленность от станции метро. Такие советы в разговоре с NEWS.ru дала риелтор, эксперт по недвижимости Елена Ручканова.

Эксперт отметила, что в зависимости от района стоимость аренды квартир может сильно варьироваться. Она также указала, что чем ближе станция метро располагается к дому, тем дороже будет снять в нем квартиру.

Активнее всего квартиры арендуют в июле, августе и сентябре, поскольку в это время приезжих становится больше. Поэтому снять жилье со скидкой летом и в начале осени не получится, отметила Ручканова.

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По словам специалиста, в настоящее время с учетом инфляции не наблюдается роста спроса на недвижимость экономкласса. При этом она указала, что вместе с повышением процентных ставок и ростом цен на жилье растет и его предложение. В связи с этим застройщики пытаются привлечь покупателей, предлагая им скидки или выгодные условия.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при сдаче квартир в аренду. Так, чаще всего арендодатели не делают косметический ремонт и не проводят в квартире клининг, не заключают договор, не делают рекламу, а также не пытаются получить информацию о съемщике жилья.

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    Мария Черкасова
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