Звезда «6 кадров» рассказала о разнице французских и русских жен

Актриса Ирина Медведева: во Франции русские жены в почете

Российская актриса Ирина Медведева, пять лет назад вышедшая замуж за француза Гийома Буше, рассказала о разнице французских и русских жен. О жизни во Франции звезда комедийного шоу «6 кадров» побеседовала с «Леди Mail.Ru».

Медведева рассказала, что французы ценят русских жен. «Во Франции русские жены в почете — хозяйственные, домашние, уделяют много внимания мужу и детям. Француженки же более независимые. У плиты не все стоят, еще и предъявят: почему это я должна готовить, а не ты?» — поделилась она.

По словам актрисы, до рождения детей, пандемии коронавируса и введения санкций она регулярно летала на работу в Москву. Сейчас перелеты, как она утверждает, стали занимать вместо четырех часов сутки. «Конечно, он не в восторге от моих полетов, — призналась Медведева, имея в виду мужа. — Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно».

Ранее музыкант Джон Батист, бывший бэнд-лидер музыкального ансамбля шоу Стивена Кольберта, узнал о возвращении тяжелой болезни жены и назвал диагноз благословением. Жена Батиста писательница Сулейка Жауад прославилась благодаря колонке «Прерванная жизнь» в New York Times, в которой рассказывала о многолетней борьбе с лейкемией.

