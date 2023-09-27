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15:18, 27 сентября 2023Забота о себе

Звезда «6 кадров» рассказала о разнице французских и русских жен

Актриса Ирина Медведева: во Франции русские жены в почете
Ирина Медведева

Ирина Медведева. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская актриса Ирина Медведева, пять лет назад вышедшая замуж за француза Гийома Буше, рассказала о разнице французских и русских жен. О жизни во Франции звезда комедийного шоу «6 кадров» побеседовала с «Леди Mail.Ru».

Медведева рассказала, что французы ценят русских жен. «Во Франции русские жены в почете — хозяйственные, домашние, уделяют много внимания мужу и детям. Француженки же более независимые. У плиты не все стоят, еще и предъявят: почему это я должна готовить, а не ты?» — поделилась она.

По словам актрисы, до рождения детей, пандемии коронавируса и введения санкций она регулярно летала на работу в Москву. Сейчас перелеты, как она утверждает, стали занимать вместо четырех часов сутки. «Конечно, он не в восторге от моих полетов, — призналась Медведева, имея в виду мужа. — Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно».

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    Александра Лисица
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