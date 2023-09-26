Музыкант узнал о тяжелом диагнозе жены и назвал его благословением

Музыкант Джон Батист заявил, что лейкемия жены заставила его ценить жизнь

Музыкант Джон Батист, бывший бэнд-лидер музыкального ансамбля шоу Стивена Кольберта, узнал о возвращении тяжелой болезни жены и назвал диагноз благословением. О своем опыте супруги поговорили с журналисткой Шерри Шеперд.

Жена Батиста писательница Сулейка Жауад прославилась благодаря колонке «Прерванная жизнь» в The New York Times, в которой рассказывала о многолетней борьбе с лейкемией. В конце 2021 года рак крови вернулся, а в феврале Батист и Жауад решили пожениться — прямо перед трансплантацией костного мозга, которая должна помочь писательнице побороть болезнь. «Он сказал, что делает мне предложение не из-за диагноза, а дизайн кольца выбирал около года. Но сказал, что диагноз не меняет ничего — он хотел показать мне свою преданность и готовность быть вместе», — вспомнила писательница.

Батист и Жауад поженились непосредственно перед операцией, в срочном порядке получив разрешение и вместо колец использовав зажимы для упаковок хлеба. Батист заявил, что болезнь жены заставила его ценить жизнь. «Когда подходишь так близко к краю, понимаешь, что для тебя значимо. Понимаешь, как многое имеешь здесь и сейчас, что это все, что у тебя есть. Странно говорить, но, думаю, этот период — наше благословение», — сказал музыкант.

Кроме того, добавил он, после трансплантации супруга действительно чувствует себя значительно лучше.

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