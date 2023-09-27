Финляндия закроет еще одно российское консульство

Гражданская инициатива о закрытии консульства РФ поступит в парламент Финляндии

Гражданская инициатива о закрытии еще одного российского консульства поступит в парламент Финляндии после того, как набрала необходимый минимум подписей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент инициатива о закрытии дипмиссии на Аландских островах (автономия в составе Финляндии — прим. «Ленты ру») набрала 50 051 подпись. Авторы мотивировали необходимость закрытия консульства тем, что присутствие российских дипломатов ставит под угрозу безопасность Финляндии, которая теперь является членом НАТО.

19 июля в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте заявили, что страна отзывает согласие на работу генконсульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года. В документе уточняется, что об этом решении было объявлено послу России в МИД Финляндии.