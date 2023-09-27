Напуганные москвичи бросились покупать квартиры

Cristall Realty: москвичи скупают новостройки из-за страха

Скачок спроса на рынке новостроек Москвы можно объяснить эмоциональным фактором и страхом упустить комфортные условия для приобретения жилья. О том, что напуганные москвичи бросились скупать квартиры, «Ленте.ру» сообщили эксперты Cristall Realty.

«Страх и ожидание увеличения процентной ставки, высокая инфляция, колебания рубля, безусловно, послужили поводом для быстрого принятия решений», — заявила руководитель отдела продаж агентства недвижимости Елена Варкентина. Она добавила, что значительную роль также сыграли беспрецедентные скидки от застройщиков.

Эксперт также отметила высокий спрос на льготную ипотеку, которому не помешает увеличение минимального первоначального взноса до 20 процентов. Однако отмена скидок от девелоперов может сократить объемы продаж в комфорт-сегменте к октябрю.

Ранее сообщалось, что в августе в Москве было зафиксировано рекордное число сделок по договорам долевого участия (ДДУ). В годовом выражении количество заключенных ДДУ выросло на 75 процентов, достигнув 16,4 тысячи сделок.