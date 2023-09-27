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08:28, 27 сентября 2023Бывший СССР

Рогов не нашел отличий танков Abrams от полыхающих Leopard и Challenger

Рогов пообещал, что танки США Abrams в Запорожье будут гореть, как и Leopard

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

В Запорожье ждут прибытия новейших американских танков Abrams на Украину, так как российским военнослужащим не терпится получить опыт их уничтожения. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, заявив, что новая техника ничем не будет отличаться от полыхающих немецких Leopard и британских Challenger, передает РИА Новости.

«Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики (ПТУР — противотанковая управляемая ракета. — Примечание «Ленты.ру») ждут с нетерпением», — сказал Рогов.

Глава общественного движения в Запорожье предрек, что новые танки будут гореть на фронте «также ярко и эффектно», как и другая иностранная техника, переданная Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее полковник назвал превосходящие Abrams российские танки. По его словам, Abrams боится грязи и «готовился как экспедиционный, поэтому он не приспособлен для выполнения танковых функций на Украине».

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    Александра Синицына
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