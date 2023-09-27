Грядущее повышение цен на суши и роллы объяснили

Омбудсмен Миронов: цены на суши вырастут на 10-15% из-за подорожания рыбы

Рост стоимости чилийского лосося и форели приведет к удорожанию суши, роллов и других блюд на 10-15 процентов. Об этом заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подорожание лосося и форели было во многом связано со скачками курса доллара. Эксперт уточнил, что на ситуацию также будут оказывать давление логистические трудности, с которыми продолжают сталкиваться российские импортеры.

На этом фоне ресторанам придется компенсировать издержки и снижение рентабельности при помощи повышения цен на различные виды блюд. «Ресторанам придется поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности», — резюмировал Миронов.

Ранее газета «Известия» сообщила об анонсировании российскими рестораторами индексации цен на суши и роллы до 14 процентов. Главной причиной стало удорожание рыбы. Так, в сентябре стоимость лосося увеличилась на 25 процентов, а угорь и тунец подорожали с июня на 20 процентов. Кроме того, из-за скачков курсов валют цены на нори и креветки выросли более чем на 30 процентов.