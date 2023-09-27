Рэперша Карди Би пожаловалась на преследования призрака-извращенца

Рэперша Карди Би пожаловалась на призрака, который хочет заняться с ней сексом

Американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) пожаловалась на преследования призрака-извращенца. Ее цитирует портал HipHopDX.

Артистка считает, что в ее особняке в Лос-Анджелесе, США, обитает призрак, который хочет заняться с ней сексом. «Я начинаю слышать звук, похожий на звук мухи. Бро, я не смогла найти муху. Я не вижу этой чертовой мухи...Потом я начала слышать этот звук в коридоре. Звук такой, как будто кто-то разговаривает по телефону», — поделилась она.

При этом исполнительница уточнила, что, когда она позвала охранника, странные звуки сразу же пропали. По словам рэперши, паранормальные явления происходят только в этом конкретном доме и только в отсутствие ее мужа, хип-хоп-исполнителя Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус).

«Я так дезориентирована в этом доме наедине с призраком, который явно хочет заняться со мной сексом, потому что он приходит только тогда, когда я здесь одна. И я собираюсь позвонить своему охраннику, чтобы он поместил меня в чертов отель, потому что больше не могу этого терпеть», — заключила она.

Ранее полиция прекратила дело в отношении бросившей микрофон Карди Би.

