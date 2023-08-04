Полиция прекратила дело в отношении бросившей микрофон Карди Би

Полиция прекратила дело в отношении бросившей в поклонницу микрофон Карди Би

Полиция прекратила расследование уголовного дела об избиении в отношении американской рэп-исполнительницы Карди Би. Об этом сообщает Variety.

Ранее поклонница рэперши, в которую певица бросила микрофон во время выступления в Лас-Вегасе, обратилась в полицию из-за полученных травм, однако дело было закрыто из-за отсутствия достаточного количества доказательств.

«После тщательного изучения этого дела и консультации с окружной прокуратурой округа Кларк это дело было закрыто как не имеющее достаточных доказательств. Никаких обвинений по этому делу предъявлено не будет», — говорится в документах.

В субботу, 29 июля, в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как на артистку во время выступления выплескивают некую жидкость из стакана. В ответ певица бросает в этого человека микрофон и, видимо, кричит на него. После инцидента аккаунт Карди Би в соцсетях ретвитнул это видео.

Позже сообщалось, что Карди Би сама попросила поклонников облить ее водой.