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17:19, 2 августа 2023Культура

Карди Би попросила облить ее водой перед броском микрофоном в фаната

Карди Би просила облить ее водой перед тем, как бросила в фаната микрофоном

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская рэп-исполнительница Карди Би просила поклонников облить ее водой перед тем, как бросила микрофоном в одного из фанатов. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артистке было жарко во время выступления в Лас-Вегасе, а потому она обратилась к зрителями за помощью, но не ожидала, что ей попадут жидкостью в лицо. Более того, сообщается, что рэперша целилась в фаната, брызнувшего ей водой в лицо, а попала совсем в другую девушку, оставив ей синяк.

Позже пострадавшая обратилась в полицию из-за полученных побоев.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что использованный артисткой во время концерта микрофон теперь можно купить на eBay. Стартовая цена предмета — 500 долларов.

В субботу, 29 июля, в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как на артистку во время выступления выплескивают некую жидкость из стакана. В ответ певица бросает в этого человека микрофон и, видимо, кричит на него. После инцидента аккаунт Карди Би в соцсетях ретвитнул это видео.

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    Анастасия Астахова
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