В США сравнили Украину с гигантским полигоном и ярмаркой вооружений

WSJ: Лондон при формировании оборонных заказов учитывает опыт ВСУ

Военный конфликт на Украине превратил страну в крупнейший полигон и ярмарку вооружений, на годы вперед определив тенденции в развитии оборонной отрасли. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указал начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, Лондон при формировании оборонных заказов теперь учитывает опыт Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам военного, украинский конфликт показал, насколько необходима ремонтопригодность техники в полевых условиях.

«Люди смотрят на Украину и видят, что работает», — цитирует издание исполнительного директора американского подразделения крупнейшего оборонного концерна Великобритании BAE Systems ома Арсено. В компании отметили, что после новостей об удачном применении на Украине американских гаубиц M777 и шведских боевых машин пехоты CV90 значительно выросли их продажи.

25 сентября стало известно о поставке первой партии танков Abrams на Украину. Партия была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении». Количество танков в первой партии не сообщается, но в конечном итоге ВСУ должны получить 31 танк.