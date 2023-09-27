Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 27 сентября 2023Россия

Появились подробности о состоянии пострадавшей при обстреле Белгородской области

Губернатор Гладков: пострадавшую при обстреле Долгого женщину готовят к операции
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Женщина, которая пострадала при обстреле населенного пункта Долгое Валуйского городского округа, находится в состоянии средней степени тяжести. Такие подробности раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Ночью перевезли в Белгород. Пока записывал это видео, выяснилось, что ей оказывают помощь в областной больнице. Сейчас ее готовят к операции. Врачи делают все необходимое, чтобы она побыстрее вернулась домой», — сообщил губернатор.

Он пообещал жителям продолжать информировать их о состоянии здоровья пострадавшей.

Россиянка пострадала при обстреле Долгого Белгородской области, которое попало под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером во вторник, 26 сентября. Женщина получила осколочное ранение головы. Один из снарядов во время атаки упал на территории частного дома, там оказалась пробита кровля.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе озвучили страшный для Зеленского сценарий по Украине. Реальна ли для страны перспектива раскола на две части?

    Российский ученый назвал сроки возникновения новой пандемии COVID-19

    Женщина зашла в интернет и случайно узнала о двойной жизни мужа

    Большинство российских компаний заявили о кадровом дефиците

    Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о пленении двух украинцев с помощью крика

    Бывший футболист «Терека» рассказал о подарках Кадырова

    На российской реке столкнулись катер и резиновая лодка

    США обвинили в нежелании закончить конфликт на Украине

    Рогов рассказал об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино

    Россиянка описала отдых в гостинице Туапсе фразой «сутки без воды и света»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости