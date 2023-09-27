Появились подробности о состоянии пострадавшей при обстреле Белгородской области

Губернатор Гладков: пострадавшую при обстреле Долгого женщину готовят к операции

Женщина, которая пострадала при обстреле населенного пункта Долгое Валуйского городского округа, находится в состоянии средней степени тяжести. Такие подробности раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Ночью перевезли в Белгород. Пока записывал это видео, выяснилось, что ей оказывают помощь в областной больнице. Сейчас ее готовят к операции. Врачи делают все необходимое, чтобы она побыстрее вернулась домой», — сообщил губернатор.

Он пообещал жителям продолжать информировать их о состоянии здоровья пострадавшей.

Россиянка пострадала при обстреле Долгого Белгородской области, которое попало под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером во вторник, 26 сентября. Женщина получила осколочное ранение головы. Один из снарядов во время атаки упал на территории частного дома, там оказалась пробита кровля.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.