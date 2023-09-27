Россиянин решил участвовать в СВО на стороне Украины и попал под статью

В Крыму возбудили дело против мужчины, желающего уехать воевать за Украину

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодара, который решил участвовать в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Он проходит обвиняемым по статьям 30 и 275 («Приготовление к государственной измене») УК РФ. Суд отправил его под стражу на два месяца.

По версии следствия, житель города Краснодара, 2001 года рождения, решил выехать из России на территорию Украины для участия в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Молодой человек приехал в Армянск, откуда хотел пересечь российско-украинскую границу в обход установленных пунктов пропуска. Его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене в отношении жителя Липецкой области, который финансировал ВСУ.