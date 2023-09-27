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11:11, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Обозревателю МИА «Россия сегодня» подкинули под дверь свиную голову

Обозревателю МИА «Россия сегодня» Сергейцеву подкинули под дверь свиную голову

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Тимофей Сергейцев обратился в полицию в связи с тем, что под дверь ему подкинули свиную голову. Об этом стало известно Mash.

Уточняется, что Сергейцев обнаружил свиную голову у двери квартиры в Москве вечером во вторник, 26 сентября. Он сразу вызвал полицию. Прибывшие на место инцидента правоохранительные органы забрали голову.

По информации издания, ранее обозреватель получал угрозы через звонки и почту за свою патриотическую позицию.

В июле 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна в международный розыск. Отмечалось, что их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. СБУ при этом назвала Сергейцева «автором антиукраинских публикаций».

Тимофей Сергейцев — публицист, политтехнолог и писатель родом из Челябинска.

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    Олег Давыдов
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