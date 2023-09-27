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04:26, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Названа пугающая Запад «российская ловушка» на Украине

Al Arabiya: ЕС пугает «план» России истощить Запад конфликом на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине затягивается, это может ударить по финансовому благополучию западных стран, которые поддерживают Киев. ЕС пугает, что в этом и состоит некий план России, об этом сообщает издание Al Arabiya.

«Западные партнеры Украины опасаются, что "затяжной конфликт" — это российская ловушка, цель которой — истощить Запад в военном и экономическом отношениях», — указано в статье.

Ранее многие европейские политики высказывались о том, что снабжение Киева вооружением от Запада лишь затягивает конфликт. Так, бывший депутат бундестага Ян ван Акен призвал Германию прекратить «бесконечную» поставку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, текущей концепции победы Украины настал конец: «Да, это был план А, но мы должны от него отказаться. Мы должны подумать, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры».

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    Александра Синицына
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