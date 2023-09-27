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10:16, 27 сентября 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум поделилась откровенным видео из душа

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум записала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица запечатлела, как она проводит свой день. Так, в начале ролика знаменитость сняла себя обнаженной в душе. После этого она поделилась несколькими кадрами из гримерной комнаты, где визажисты сделали ей сияющий макияж, а стилисты уложили волосы в аккуратную прическу.

Известно, что на странице модели отсутствует возможность комментировать публикации.

Ранее Хайди Клум снялась в откровенном виде для обложки журнала People и порадовала фанатов. Манекенщица предстала перед камерой в красном рваном свитере и белых трусах. Ее образ дополнили черная кепка, длинные носки и кожаные лоферы.

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    Мария Винар
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