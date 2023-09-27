50-летняя Хайди Клум поделилась откровенным видео из душа

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум записала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица запечатлела, как она проводит свой день. Так, в начале ролика знаменитость сняла себя обнаженной в душе. После этого она поделилась несколькими кадрами из гримерной комнаты, где визажисты сделали ей сияющий макияж, а стилисты уложили волосы в аккуратную прическу.

Известно, что на странице модели отсутствует возможность комментировать публикации.

Ранее Хайди Клум снялась в откровенном виде для обложки журнала People и порадовала фанатов. Манекенщица предстала перед камерой в красном рваном свитере и белых трусах. Ее образ дополнили черная кепка, длинные носки и кожаные лоферы.