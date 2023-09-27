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10:25, 27 сентября 2023Силовые структуры

Российский дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу

В Ленобласти 66-летний дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ленинградской области 66-летний дворник-пенсионер изнасиловал 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В полицию обратилась мама девочки. Женщина рассказала, что это уже второе сексуальное насилие над ребенком со стороны пенсионера. Первый раз это случилось 12 февраля в квартире педофила в поселке Ромашки, когда школьница пришла к нему в гости.

Ранее в лесу во Владивостоке 39-летний мужчина попытался изнасиловать третьеклассницу. Ученица стала кричать и звать на помощь. Это услышали другие дети. Они сообщили о произошедшем преподавателям, и те побежали на место преступления. Насильника, который уже успел раздеть ребенка, они отогнали палками.

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    Варвара Митина
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