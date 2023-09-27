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18:00, 27 сентября 2023Силовые структуры

В Петербурге вооруженные мигранты напали на двух лесбиянок

В Петербурге задержали мигранта, напавшего на девушек-лесбиянок

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге вооруженные ножом мигранты напали на двух девушек-лесбиянок. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, дебоширы пристали к девушкам по пути из торгового центра. Один из мужчин схватил девушку за кофту и начал что-то агрессивно и неразборчиво кричать. Испугавшаяся россиянка схватила камень, после чего в руке у мигранта появился нож. Поножовщину предотвратила случайная прохожая, женщина схватила мигранта за руку и потребовала немедленно отстать от девушек. Мужчины сбежали с места происшествия, чуть позже одного из них, вычислив по камерам, задержали полицейские. Его сообщника ищут.

Задержанный, как оказалось, является мигрантом-нелегалом, нарушившим правила въезда и пребывания на территории Российской Федерации.

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    Владимир Седов
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