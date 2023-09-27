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16:25, 27 сентября 2023Забота о себе

Гуру уборки нашла нестандартное применение средству для мытья посуды

The Sun: жидкостью для мытья посуды можно выводить пятна с одежды

Кадр: @CAPRICESMUM / TikTok

Блогерша по имени Каприс нашла необычное применение жидкости, обычно используемой для мытья посуды. На ролик, в котором гуру уборки продемонстрировала нестандартные методы применения средства, обратило внимание издание The Sun.

По утверждению Каприс, жидкостью для мытья посуды можно выводить пятна с одежды и ковров. Она продемонстрировала работу средства на примере детского слюнявчика, испачканного едой. «Нанесите средство на пятно и постирайте как обычно. Вы увидите, как загрязнение просто растворится», — рассказала она.

Блогерша также призналась, что использует средство для мытья посуды и в тех случаях, когда нужно помыть окна. «Я добавляю немного теплой воды, и получившаяся смесь заставляет окна сверкать без разводов», — сказала Каприс, порекомендовав использовать с этой смесью тряпочку из микрофибры.

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    Александра Лисица
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