Мать четверых детей показала самый простой способ удалить пятна от ягод с одежды

Блогерша Бронте Таунс показала самый простой способ удалить пятна от ягод с одежды. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Таунс — мать четверых детей, которая ведет блог о материнстве и делится с подписчиками лайфхаками на данную тему, в том числе с точки зрения организации быта. На размещенных кадрах женщина рассказала, что избавиться от упомянутых загрязнений получится с помощью горячей воды. Она продемонстрировала, как кипятит чайник и выливает жидкость на испачканную белую кофту, после чего красные следы от растений исчезают.

«Я попробовала данный метод на засохших пятнах от ягод, и все их удалось устранить», — резюмировала автор видео.

Ранее в сентябре автор блога «Мотивация на уборку» Валерия Винникова раскрыла россиянам дешевый способ удалить пятна от дезодоранта с белой одежды. По словам эксперта, устранить подобные загрязнения получится с помощью поваренной соли: продукт следует нанести на предварительно смоченную ткань.