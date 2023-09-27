Запрет на вывоз из России лома драгметаллов задумали продлить

Запрет вывоза из России лома драгметаллов предложили продлить до мая 2024 года

Запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов могут продлить с 1 ноября текущего года до 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления российского правительства, опубликованного Минпромторгом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ подразумевает введение временного запрета на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка страны.

Постановлением главы кабмина Михаила Мишустина решение о введении таких ограничений сроком на полгода вступило в силу с 1 сентября 2022 года. Срок его действия продлили весной, а истек он 20 сентября.

Как отмечается в документе, временный запрет не распространяется на вывоз из России катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса пробы не более 500 граммов), вывозимых организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.