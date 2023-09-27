Полковник объяснил сложности ВСУ при работе с западной техникой

Полковник Литовкин заявил, что ВСУ не смогли полноценно освоить западную технику

Западная техника, в том числе, танки, ракетные комплексы и прочее, поставляется Вооруженным силам Украины (ВСУ) с обозначениями на иностранных языках, некоторая — с американской метрической системой. Для работы здесь необходимо знание языков и подготовка, в противном случае техника станет неэффективной. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«На многих танках, к примеру, обозначения в фунтах, ярдах и так далее. Все это нужно быстро переводить в метрическую систему, для этого необходимо быстро соображать, иметь справочники, сравнительные таблицы. То же с техникой из Германии — там обозначения на немецком. В танках Abrams обозначения будут на английском. Нужно знать языки, чтобы работать с таким оружием. Ничего ведь не переделывают на украинский или русский, чтобы было удобно украинским специалистам», — сказал Литовкин.

По мнению полковника, во многом украинским военным не удалось полноценно освоить западную технику именно ввиду незнания языка. Кроме того, по его словам, само обучение также проходило достаточно формально.

«Инструкторам было по большому счету плевать, освоят ли украинцы технику, нужно было просто освоить деньги, выданные на обучение. Все проходило достаточно формально: в девять утра пришли, в шесть ушли, что будет дальше — плевать», — считает военный.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что недостаток обучения украинских военных привел к тому, что западная техника часто ломается. Отмечается, к примеру, что обучение солдат ВСУ эксплуатации гаубиц продолжалось пять недель, в то время как немецкие солдаты тренировались на протяжении минимум четырех месяцев.

